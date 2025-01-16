🎥 «Дерьмосезон, чувствую себя дерьмом»: Крамарич сгорел после 0:5 от «Баварии» – выдал мощную речь о проблемах клуба 😡

«Хоффенхайм» не может победить уже в девяти матчах подряд во всех турнирах, в 17-м туре Бундеслиги команду со счетом 5:0 разгромила «Бавария» на «Альянц Арене». На выезде в немецком первенстве «деревенские» забили всего четыре гола – это худший показатель лиги.

В ноябре «Хоффенхайм» сделал перестановку на тренерском мостике, Пеллегрино Матараццо заменил Кристиан Ильцер. Помогло слабо: после 17-ти туров Бундеслиги команда набрала 14 очков и опустилась на 16-е место, обходя лишь «Хольштайн» и «Бохум».

После болезненного поражения от «Баварии» Андрей Крамарич, ветеран «деревенских», эмоций сдерживать не стал. Он выдал мощнейшую речь о проблемах клуба:

«Нет, я не хочу говорить об игре, мне было очевидно, что все так и произойдет. Эта игра – отражение всего сезона, этого большого дерьмосезона! Это я еще мягко выражаюсь. Если я прямо скажу все то, что крутится у меня в голове о клубе и происходящем, то, наверное, получу самый большой штраф в истории Бундеслиги.

Есть причины, по которым я зол на клуб, на то, что он делал последние месяцы. Мы потратили столько денег впустую! Вот поэтому нет даже смысла говорить о сегодняшней игре, хочу говорить о нашем положении в турнире.

Мы в данный момент под угрозой вылета с командой хороших игроков, но, очевидно, ничего не работает. В клубе должны быть изменения. Есть причины, по которым я сегодня мягок, может, в будущем я буду более резок. Спасибо фанатам, которые нас поддерживают с начала сезона. Они понимают все, что происходит, мы проходим через очень сложный период.

Впервые в жизни, в моей футбольной карьере, я чувствую себя полнейшим дерьмом в этом клубе. Если ничего не изменится, то изменения попытаюсь привнести я. Придет время, я начну говорить открыто. И когда я начну говорить, все будут слушать».

Уже в следующем туре Бундеслиги «деревенские» проведут матч против прямого конкурента – «Хольштайна», который в том же туре одолел «Боруссию» Нури Шахина. «Хоффенхайм» обязан обыгрывать команду из Киля, ведь после клуб ждут встречи с «Айнтрахтом» Мармуша и чемпионским «Байером».

Кто спасет Крамарича и весь «Хоффенхайм»?

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