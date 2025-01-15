Хвича попрощался с Неаполем у фрески Диего Марадоны: фаны назвали видео кринжем🔥

В 3 часа ночи Хвича Кварацхелия стоял перед знаменитой фреской Диего Марадоны в Неаполе, прощаясь с городом перед переходом в «ПСЖ».

Кварацхелиа почтил память Марадоны, и это был символический момент, отражающий его благодарность городу. Но фанатам это вообще не понравилось:

📝 «Дипфейк».

📝 «Кринж».

📝 «Снимите, как я это делаю».

📝 «Вы записываете? Да-да, выглядит эмоционально!»

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