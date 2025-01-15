Как фаны «Наполи» реагируют на резкий уход Хвичи? Выбрасывают изображения игрока в помойку

Хвича Кварацхелия переходит в «ПСЖ». Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» и «Наполи» завершили оформление сделки.

Сумма трансфера составит более 70 млн евро, контракт Хвичи будет рассчитан на пять лет – до 2029 года. По данным журналиста Николо Скиры, вингер сборной Грузии будет получать в «ПСЖ» около девяти млн евро в год, еще два млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Болельщики «Наполи», обожавшие грузинскую звезду, восприняли резкий уход посреди сезона очень негативно.

Изображения игрока выбрасывают в мусорные баки по всему Неаполю.