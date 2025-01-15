Что там у Энцо с женой? Вместе встретили Новый год, она призналась, что все еще любит мужа

Энцо Фернандес пару месяцев назад расстался с женой Валентиной Сервантес, родившей ему двоих детей, после чего наслаждался холостяцкими буднями с новой пассией.

Валентина давала интервью, в которых жалуется на несправедливость ситуации, она призналась, что жертвовала всем в начале его карьеры, когда зарабатывала больше футболиста.

Валентина живет в Аргентине, но пара вместе провела Новый год в Лондоне. Семье воссоединится?

Валентина в одном из интервью призналась, что, хотя и прошло несколько месяцев после разрыва, ее чувства к Энцо не исчезли.

«Я думаю, что любовь все еще есть, потому что ей трудно так быстро исчезнуть», - рассказала девушка.