«Я отдала этим отношениям все». Бывшая Энцо Фернандеса рассказала, как содержала его в начале карьеры

В последнее время внимание прессы приковано не к спортивным достижениям игрока «Челси» Энцо Фернандеса, а к его личной жизни.

Аргентинец расстался с женой Валентиной Сервантес, родившей ему двоих детей, и наслаждается холостяцкими буднями с новой пассией.

Между тем Валентина не устает давать интервью, в которых жалуется на несправедливость ситуации. Недавно бывшая Энцо призналась, что жертвовала всем в начале его карьеры, когда зарабатывала больше футболиста.

«Все было хорошо, но однажды он просто сказал, что не хочет продолжать отношения. Есть вещи, которые мне все еще нужно осмыслить и принять», – говорит Валентина в интервью аргентинскому Hello.

«Когда мы познакомились, я работала в ресторане и училась на юриста, а Энцо играл в резервной команде «Ривер Плейт». Когда мы съехались, то я сменила работу, устроилась в колл-центр и в то время зарабатывала больше, чем его агент давал ему – мы тратили мою зарплату, я ничего не могла скопить. А после 9 месяцев я забеременела Оливией, мне тогда было 19 лет».

Валентина призналась, что плакала, когда Энцо ни с того, ни с сего объявил о расставании, предложив ей остаться и жить в их доме в Лондоне с детьми.

«Энцо предложил мне остаться в доме, где мы жили все вместе, а сам хотел арендовать другое место. Но я заявила, что вернусь в Аргентину к семье. Я отдала этим отношениям все, и я не жалею ни о чем. Все, что я сделала, я сделала для него и для нашей семьи».

«Я все еще люблю его, любовь не может пройти так быстро. Но мне не нужен мужчина, чтобы быть счастливой. Со своими детьми я счастлива всегда».