💰 Стало известно, сколько «Аль-Наср» предлагает Роналду по новому контракту – соцсети в шоке 😱
«Аль-Наср» ведет переговоры о продлении контракта с Криштиану Роналду.
Журналист GiveMeSport утверждает, что саудовцы предложили футболисту еженедельный оклад размером более 3 миллионов евро. Также Роналду станет официальным послом чемпионата мира в Саудовской Аравии в 2034 году.
Фанаты, мягко говоря, удивлены.
💭 «Чтоооо?»
💭 «Боже, они с ума сошли».
💭 «Просто отдайте ему страну».
💭 «За что такие деньги?»
💭 «Как можно отбить такие затраты?»