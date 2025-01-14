💰 Стало известно, сколько «Аль-Наср» предлагает Роналду по новому контракту – соцсети в шоке 😱

«Аль-Наср» ведет переговоры о продлении контракта с Криштиану Роналду.

Журналист GiveMeSport утверждает, что саудовцы предложили футболисту еженедельный оклад размером более 3 миллионов евро. Также Роналду станет официальным послом чемпионата мира в Саудовской Аравии в 2034 году.

Фанаты, мягко говоря, удивлены.

💭 «Чтоооо?»

💭 «Боже, они с ума сошли».

💭 «Просто отдайте ему страну».

💭 «За что такие деньги?»

💭 «Как можно отбить такие затраты?»