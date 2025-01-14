Самые длительные победные серии клубов из топ-5 лиг! Команда с первого места побеждала в 23-х матчах подряд 🤯

В 19-м туре Ла Лиги «Атлетико» со счетом 1:0 обыграл «Осасуну». Подопечные Симеоны укрепили свое лидерское положение в чемпионате Испании, они опережают «Мадрид» на одно очко, а «Барсу» – на шесть. «Матрасники» оказываются сильнее соперника уже 14 матчей подряд, для столичного клуба это рекордная победная серия .

«Атлетико» вошел в элитный список клубов топ-5 лиг Европы с самыми длинными победными сериями во всех турнирах. Дольше всего среди европейских грандов не проигрывала «Бавария». В сезоне-2019/20 команда под руководством Ханси Флика побеждала в 23-х матчах подряд во всех турнирах!

Немного от мюнхенцев отстал «Мадрид», чья победная серия в сезоне-2014/15 достигла 22-х игр. Следом идет «Манчестер Сити» – серии «горожан» попали в список три раза.

Самые длительные победные серии клубов из топ-5 лиг Европы

Результаты во всех турнирах

Как высоко в этом списке сможет подняться «Атлетико»?

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