Самое неожиданное видео дня –Гвардиола отчитал фанов, которые просили подписать футболки. Сказал им идти в школу

После победы «Манчестер Сити» над «Солфорд Сити» (8:0) в Кубке Англии появилось видео эмоционального общения Пепа Гвардиолы с группой мужчин, просивших его подписать футболки.

По информации Daily Mail, эти люди занимаются продажей товаров, подписанных знаменитостями.

Гвардиола решил их отчитать!

«Не приходите больше, я не буду расписываться, я знаю вас в лицо. Идите в школу, учитесь – вы молоды, не тратьте здесь время впустую. Вы хотите прожить жизнь, занимаясь этим? Правда? Ты хочешь провести остаток своей жизни, занимаясь этим? Лучше учись, черт возьми, парень. О чем ты мечтаешь? Трудись!»

Одобряем?