📸🎥 Ребенок в футболке «Мадрида» попросил Ламина Ямаля о фото! Посмотрите, что сделал игрок «Барсы» 🤣

После разгрома «Мадрида» в финале Суперкубка Испании «Барселона» отправилась в аэропорт – матч проходил в Саудовской Аравии, команде нужно было вернуться в Испанию, где уже 15 января состоится игра с «Бетисом» в Кубке.

В ВИП-зале аэропорта Джидды подопечных Флика встретил юный поклонник «Мадрида». Мальчишка, набравшись смелости, попросил о фото у главной звезды каталонцев – Ламина Ямаля.

Игрок бросил взгляд на футболку парнишки, что-то ему сказала, но от совместной фотографии, конечно, не отказался. Когда ребенок встал рядом с футболистом, Ламин рукой прикрыл эмблему «Реала».

Фотография все равно получилась хорошей.

Роберт Левандовски последовал примеру младшего товарища по команде.

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