😮 «Барса» продолжает страдать: Флик не хочет терять защитников, а уйти могут сразу трое 🤯

Тревожные новости не покидают «Барселону», если верить свежей информации от Mundo Deportivo.

Издание утверждает, что Ханси Флик не хочет ухода даже одного из центральных защитников.

Тем не менее, команду могут покинуть сразу несколько футболистов из-за сложной экономической ситуации.

Андреас Кристенсен, Эрик Гарсия и Рональд Араухо – каталонцев могут покинуть все трое уже в январе. Уточняется, что клуб не будет препятствовать уходу футболистов и постарается оформить трансферы уже зимой.

Фанаты спорят.

💭 «Я думал, что мы вернулись к правилу 1:1».

💭 «Гарсия и Кристенсен должны уйти».

💭 «Гарсию отпустить, Кристенсена оставить. Араухо продлить».

💭 «Араухо должен уйти как можно скорее, потому что нам нужны деньги на Леау».

💭 «У нас тогда вообще резервных вариантов не будет».

💭 «Безумие».