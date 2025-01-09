😦 UFC вряд ли устроит турнир в Испании. Похоже, это очередной провал Лапорты
Менеджер Илии Топурии заявил, что не стоит ждать поединка чемпиона UFC в Испании.
Лукаш Орзел объяснил, почему промоушен может не добраться до Пиренейского полуострова:
«Это маловероятно.
Во-первых, UFC не хочет проводить турнир на стадионе. Во-вторых, обе арены в Мадриде полностью забронированы на весь год.
Барселона? Они отказываются принимать мероприятие на своих аренах из-за публичной поддержки Топурии мадридского «Реала».
Представляете, сколько «Барселона» могла бы заработать на поединке Топурии на «Камп Ноу»?