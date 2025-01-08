Российская модель променяла дисквалифицированного Мудрика на звезду «Ювентуса» и укатила с ним в Куршевель
Звезда «Челси» Михаил Мудрик получил еще порцию страданий в дополнение к своей дисквалификации за допинг.
Сообщается, что украинского игрока «бросила» российская модель.
24-летний Мудрик не может играть после того, как его временно отстранили поскольку его временно отстранили за положительную допинг пробу в октябре. Мудрик и «Челси» теперь ждут результата второй пробы, и если она подтвердит первоначальный тест, то футболисту светит четыре года дисквалификации.
Жизнь Мудрика вне поля тоже пострадала, поскольку его бросила фитнес-модель Виолетта Берт.
Девушка отправилась в Куршевель в компании уже другого футболиста — звезды «Ювентуса» Уэстона Маккенни.
Уэстон и Виолетта одновременно запостили фотографии не просто из одной локации на курорте, а из одного дома - в итоге американец снимок из сторис удалил.
В дополнение к этому Берт, которая может похвастаться 779 000 подписчиками в Инстаграм, отписался от Мудрика.
Дайте угадаю: официальных модных показов и контрактов с модными домами у этой "модели", конечно же, нет?