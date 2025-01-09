🎥 Роберт Левандовски сильно хромал после 1/2 Суперкубка. Поляк сможет сыграть в финале?

«Барселона» со счетом 2:0 обыграла «Атлетик» в полуфинале Суперкубка Испании, голами отметились Гави и Ламин Ямаль. А вот Роберт Левандовски забить не смог, хотя провел на поле 73 минуты.

После матча поляк прошел через микст-зону, сильно хромая.

Журналистов, спросившим нападающего о здоровье, поляк успокоил.

Все же выглядел Роберт не лучшим образом. А ведь в финале Суперкубка «Барселона», скорее всего, встретится с «Мадридом» – конечно, если «сливочные» в 1/2 турнира справятся с «Мальоркой».

Испанские журналисты поспешили успокоить поклонников «блауграны». Хави Мигель сообщил, что у поляка всего лишь ушиб, он точно будет готов к финалу. Адриа Альбетс и Тони Хуанмарти тоже передают информацию о том, что Роберт получил сильный ушиб, но серьезной травмы не выявлено.

Здоровья!

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