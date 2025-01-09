🎥 Роберт Левандовски сильно хромал после 1/2 Суперкубка. Поляк сможет сыграть в финале?
«Барселона» со счетом 2:0 обыграла «Атлетик» в полуфинале Суперкубка Испании, голами отметились Гави и Ламин Ямаль. А вот Роберт Левандовски забить не смог, хотя провел на поле 73 минуты.
После матча поляк прошел через микст-зону, сильно хромая.
Журналистов, спросившим нападающего о здоровье, поляк успокоил.
Все же выглядел Роберт не лучшим образом. А ведь в финале Суперкубка «Барселона», скорее всего, встретится с «Мадридом» – конечно, если «сливочные» в 1/2 турнира справятся с «Мальоркой».
Испанские журналисты поспешили успокоить поклонников «блауграны». Хави Мигель сообщил, что у поляка всего лишь ушиб, он точно будет готов к финалу. Адриа Альбетс и Тони Хуанмарти тоже передают информацию о том, что Роберт получил сильный ушиб, но серьезной травмы не выявлено.
Здоровья!
🎥 «Барса» добилась регистрации Ольмо. Теперь Дани – самый счастливый человек, с его лица не сходит улыбка
📸 «Барса» добилась регистрации Ольмо. Гави красиво поддержал товарища после своего гола – заставил Дани улыбаться
Флик заряжает «Барселону» перед Суперкубком: тренируется с командой. Левандовски оценил