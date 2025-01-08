Безумие в третьем дивизионе Англии! Клуб за три дня проиграл разным соперникам, но победный мяч забил один и тот же игрок 🤯

Последняя неделя для клуба третьего английского дивизиона «Эксетер» выдалась непростой. Команда идет в середине таблицы и при благоприятных раскладах может добраться до зоны плей-офф борьбы за выход в Чемпионшип. Правда, для этого не стоит проигрывать два тура подряд.

1 января у «Эксетера» был выездной матч против «Уикома» − 1:2, а 4 января дома «Болтон» и снова поражение с тем же счетом 1:2. Но у этих игр есть еще кое-что общее.

В обоих матчах «Эксетер» умудрился пропустить в добавленное ко второму тайму время − на 90+4 минуте с «Уикомом» после пенальти и на 90+1 − с «Болтоном». И в обоих случаях победный для соперника мяч забивал один и тот же игрок − Аарон Морли.

Такое стало возможным из-за того, что английский хавбек принадлежит «Болтону», но играл в аренде в «Уикоме». 1 января он успел сыграть против «Эксетера» за одну команду, но через три дня уже вышел на поле за другую. Календарь так совпал, что обе команды противостояли одному сопернику.

Болельщики в комментариях дополнили историю и сделали несколько предложений:

💭«Кстати, он опорник».

💭«Могут ли они отдать его в аренду следующему сопернику «Эксетера»? Чисто в рамках научного эксперимента».

💭«Мы так редко слышим что-то про «Эксетер», а потом случается вот такая история...»

💭«Тим Шервуд однажды так поступил с «Виллой». Не в нескольких матчах подряд, но было достаточно близко, чтобы это чертовски раздражало. Он забил на 88-й минуте за «Блэкберн» против нас на «Эвуд Парк» в боксинг-дэй, затем «Блэкберн» в январе продал его в «Тоттенхэм», и он забил на 88-й минуте за «шпор» против нас на «Уайт Харт Лейн». Прошло около двух недель и это была его пятая игра. В то время я ходил на домашние и выездные матчи «Виллы» и был на обеих играх. И все же он мне больше нравился как игрок, чем как тренер».