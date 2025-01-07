Винисиус не уверен в своем будущем в «Мадриде»? Об этом намекают действия агентов игрока

Журналист The Athletic Марио Кортегана поделился новой информацией о будущем вингера «Мадрида» Винисиуса Жуниора.

По его данным, клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» все еще надеется оформить трансфер бразильца. В начале декабря состоялись новые телефонные переговоры с его агентами, в ходе которых саудовцы подтвердили интерес. Ожидается, что следующая попытка подписать вингера будет предпринята не в зимнее трансферное окно, а в летнее.

Еще в августе впервые появилась информация о том, что Винисиус и его представители общались с «Аль-Ахли». У них даже была личная встреча в Лондоне. Тогда бразилец выслушал предложение, но посчитал, что сейчас не время, а «Мадрид» сослался на клаусулу в 1 млрд евро.

Контракт Винисиуса Жуниора истекает в 2027 году и «сливочные» уже выражают готовность начать процесс продления. Однако агенты бразильца предпочитают подождать до конца сезона, когда у них будет больше возможностей для переговоров.