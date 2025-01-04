🎥 Фанаты «Барбастро» к приезду «Барселоны» подготовили специальную кричалку. Они точно читают новости 😂

Сегодня стало известно о том, что Ла Лига и испанская футбольная федерация (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации двух игроков − Дани Ольмо и Пау Виктора. Оба игрока рискуют на полгода остаться без футбола, так как «блауграна» не имеет права даже отдать их в аренду.

Пока клуб в лице Жоана Лапорты планирует задействовать очередные рычаги и подать апелляцию, «Барса» без Ольмо и Виктора поехала на выездной матч Кубка Испании против клуба четвертого дивизиона «Барбастро».

Если каталонцы думали, что их встретят тепло, ведь не каждый день играешь против такой команды, то они ошибались. Местные болельщики в курсе новостей и подготовили для «Барсы» кричалку: «И где же Дани Ольмо?»

Испанец Дани Ольмо настроен оптимистично и несмотря на то, что может разорвать контракт, пока не собирается этого делать. Он хочет остаться в «Барселоне».