🦸 Лени Йоро – скрытый герой матча «МЮ» – «Ливерпуль»: за 15 минут побил рекорд скорости и спас команду от неминуемого гола 🔥

Лени Йоро провел зажигательные 15 минут в центральном матче 20-го тура АПЛ.

Молодой француз вышел лишь на 83-й минуте игры «МЮ» – «Ливерпуль». Очевидно, чтобы заменить «наевшегося» Маттейса де Лигта и помочь команде сохранить положительный результат.

И ведь получилось!

Особенно ярким вышел момент с сумасшедшим рывком защитника от штрафной «скаузеров» до своих ворот. По некоторым данным, Йоро развил скорость в 34,9 км/ч. И это рекорд команды в сезоне.

Началось все здесь.

А пострадал от прыткости француза Дарвин Нуньес.

А могло бы быть 3:2... И никаких сожалений от упущенного момента Харри Магуайра.

Кстати, может после этого «Ливерпуль» решил избавиться от Нуньеса?