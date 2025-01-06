💸 Стало известно, сколько «Ливерпуль» хочет выручить за Нуньеса – посмеялись даже фанаты красных 🤣

Журналист Football Insider Пит О'Рурк утверждает, что «Ливерпуль» готов расстаться с Дарвином Нуньесом.

Ожидается, что уругваец покинет клуб за 50-60 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что «скаузеры» намерены заменить Нуньеса Александером Исаком или Маркусом Тюрамом.

Планы руководства повеселили даже болельщиков «Ливерпуля».

💭 «Честно говоря, он столько не стоит».

💭 «Цифры выглядят заманчивыми. Хотелось бы увидеть, где он окажется».

💭 «Нам нужны голы».

💭 «Нуньес не стоит даже 20 миллионов, а они просят 50».

💭 «Цена для саудовских команд?»