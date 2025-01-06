«МЮ» с «Ливерпулем» – во многом лучший матч сезона. Восторг от безумия на «Энфилде»!

Экспресс-разбор Палагина.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли 2:2 – заявка на лучший матч сезона в нескольких номинациях.

Неожиданные сюжетные линии, топовая актерская игра, внезапные герои (и антигерои!) – хватало всего. В первую очередь комплименты команде Рубена Аморима. Перед игрой единственной надеждой «МЮ» на чудо был мерсисайдский снег (матч несколько часов был под угрозой срыва). В процессе настолько преисполнились, что могли вырывать победу. Учитывая настолько низкие ожидания, заслуживают самых теплых слов.

В составе, который выставил Аморим на «Энфилде», практически не было сюрпризов. Главная новость – возвращение отбывшего бан Бруну. Провалившая игру с «Ньюкаслом» пара опорников Каземиро – Кристиан Эриксен присела, вместо них появились Мануэль Угарте и Кобби Майну.

Единственная перестановка в основе «Ливерпуля» – партнер Вирджила ван Дейка по центру защиты. Ибраима Конате, пропустивший месяц, вернулся к тренировкам и набрал форму, ее хватило для попадания в старт. Весьма кстати, учитывая травму Джо Гомеса, подменявшего француза в декабре.

«Юнайтед» наконец-то не боялся играть в футбол

Поражение от «Ньюкасла» в начале недели – вероятно, низшая точка эпохи Аморима в «МЮ». Катастрофический старт, замена Джошуа Зиркзе под одобрительный гул «Олд Траффорд» и сенсационное признание португальца, что недалеко и борьба за выживание. В результате главную задачу на матч с «Ливерпулем» тренер формулировал так: «Нужно перестать бояться играть в футбол. Мы слишком нервничаем. Из-за этого плохо контролируем мяч и в целом игру. На неделе отдельно поработали над этим аспектом. Старались лучше держать мяч, привить игрокам понимание, куда и когда пасовать под давлением».

Судя по показанному на «Энфилде», тренировки эффективные. Вероятно, важный фактор – что Аморим впервые после назначения получил полную неделю на подготовку. В многочисленных интервью подчеркивал, что пока у него не было даже шанса поработать с командой. Перед «Ливерпулем» эта возможность наконец-то появилась.

Мини-победа Аморима в плане владения – противодействие прессингу «Ливерпуля» . Здорово растягивали схему хозяев и вообще не тушевались под давлением. Ключевая деталь плана – использование латералей и преимуществ схемы 3-4-2-1, с которой Рубен зашел в «МЮ».

При правильном исполнении латерали Аморима становятся тактической дилеммой для соперников. Кто должен их закрывать? Нападающий или крайний защитник? У «Ливерпуля» слишком часто не находилось ответа.

Вот показательный пример из самого начала. Мохамед Салах выдвигается в прессинг и показывает, чтобы партнеры накрыли свободного Диогу Далота.

Подсказка адресовалась Тренту, но фланговый игрок занят опекой Бруну и не может разорваться.

Похожие эпизоды возникали и на правом фланге, но особенно часто слева из-за упора «МЮ» на этот край. Показательно, что за весь матч «Ливерпуль» смог совершить только один успешный отбор в опасной зоне.

Пожалуй, единственная претензия к «МЮ – постепенный отказ от розыгрышей. Смогли притушить «Энфилд» на стартовом отрезке, но во втором тайме все чаще переходили на длинный пас. Контраст особенно заметен по Андре Онана: в первом тайме у вратаря девять точных передач, во втором – только одна.

Аморим скопировал соперников «Ливерпуля» и мощно ударил по флангу Трента

Одна из главных претензий к Амориму после назначения – слишком стерильное владение. «МЮ» уже расставляется в выученной структуре, но очень медленно продвигается на половину соперников. Матч с «Ливерпулем» – приятное исключение. Были не только розыгрыши, направленные на удержание, но и понимание, что делать с мячом дальше.

Возможно, маршрут подсказали последние соперники «Ливерпуля». Очень многие стали делать упор на фланг Трента. Почему туда? Повлияли несколько факторов. Самые очевидные: отсутствие Конате (здорово подчищает за ТАА) + недоработки Салаха + сильные игроки соперника, которые по умолчанию расположены в этой зоне.

План Аморима строился из похожих составляющих.

● Для начала – максимальная ставка на фланг . У самых безжалостных соперников «Ливерпуля» пропорция атак доходила до 50% (случай «Жироны» и «Фулхэма»). У «Юнайтед» получилось даже больше, по итогам матча – 53%. По ходу добирались до невероятных 58%. Иногда перегружали зону пятью игроками.

● Смелая игра Далота 1-в-1 . К португальцу куча вопросов по игре с мячом. Не всегда справедливая из-за специфики (правша на левом фланге), но весьма понятная. Тут превзошел себя. Не усложнял и с помощью простых пробросов уходил от Трента. Еще наказывал через своевременные рывки. Вероятно, помогла неделя тренировок.

● Качества Лисандро Мартинеса . Аргентинец уже наказывал соперников за высокую линию. В этот раз были и классные передачи, и внезапные подключения.

Самый неожиданный аспект перегрузов – похождения Расмуса Хейлунда. Смещения нападающих под уязвимый фланг «Ливерпуля» – тоже фишка всех недавних соперников. Ярче всех план воплотили Александр Исак из «Ньюкасла» и Арно Данджума в «Жироне». Хейлунд попытался сыграть в их стиле.

Помимо очевидной пользы (полученный выход один на один), приносил еще много косвенной. Например, стягивая Конате на себя, не позволял французу подчистить за Трентом.

В эпизоде со вторым голом «МЮ» именно движение Хейлунда создало ситуацию, при которой Конате на время стал правым защитником, а Трент – центральным.

Выход Алехандро Гарначо вместо Майну – финальная попытка Аморима повлиять на результат. Раскрыл схему (Бруну пришлось опуститься в опорную) и как следствие – игру, но в итоге извлек из размена больше плюсов, чем минусов.

Не запоздал ли Слот с заменой Трента?

Своевременность замен – суперсила тренера «Ливерпуля» по сезону. Убедились уже в стартовом матчу с «Ипсвичем», когда Арне уже в перерыве снял Джарелла Куанса, выпустил вместо него Конате. После матча тренер объяснял, что защитник проигрывал слишком много индивидуальных дуэлей. Ход не только помог в конкретном матче, но и сформировал для команды убойную связку ЦЗ на сезон.

Против «МЮ» подобная дерзость от Слота тоже напрашивалась. Трент провел один из худших матчей в сезоне. С точки зрения защиты – возможно, худший в карьере .

План Аморима повлиял на перфоманс ТАА, но самый пугающий аспект – не сама частота, а разнообразие ошибок. Трент собрал полный комплект.

Дуэли один в один. Слишком легко давал Далоту себя обыграть.

Тотальный рассинхрон с остальными защитниками «Ливерпуля» – вредило офсайдной ловушке.

Потери концентрации.

Вероятно, будь Конате в лучшей форме, часть ошибок могли бы замаскировать. Но сути не меняет: Трент заслуживал замены намного раньше. В этом смысле Слот проиграл дуэль Амориму . Португалец освежил фланг через выход Гарначо. Слот перешел к действиям только после того, как Гарначо сделал голевую.

Мак Аллистер – гений рывков в штрафную. С ним «Юнайтед» не справился

Важно провести грань. Провел ли «Юнайтед» классный матч, учитывая все вводные? Однозначно. Сыграли ли они при этом надежно в защите? Точно нет. За этой гранью стоит Алексис Мак Аллистер. За его рывками гости категорически не успевали.

Неожиданный ракурс – смещения Алексиса в сторону правого фланга. Обычно аргентинец оккупирует левую часть поля. Правую «Ливерпуль» старается освобождать под Салаха и Трента. В этот раз им требовалась поддержка. Аргентинец отлично распознавал момент, когда ее нужно оказать. Через рывки создал неприлично много проблем защите, состоявшей из пяти человек.

Набралось три приема, через которые Мак Аллистер жалил:

● поймать опорника на потере концентрации в прямой дуэли. В первом тайме на этом попались и Майну, и Угарте;

● распознать момент, когда опорник уже передал его защитнику, а защитник еще не успел разобраться;

● найти зону в штрафной, которая никем не оккупирована.

Эпизод, который завершился пенальти, – эталон в этом плане. В штрафной – сразу восемь игроков «МЮ». При этом Мак Аллистер совершенно один – удобно устроился в квадрате из четырех соперников.

В концовке аргентинец мог стать тактическим героем. Оголил ближнюю штангу, которая у «Юнайтед» стабильно проваливается на угловых.

Ван Дейка подвела реализация.

Гакпо забивает, возможно, самые важные голы в АПЛ

У голландца всего шесть мячей, но четыре – в момент, когда «Ливерпуль» проигрывал. Не только сравнивает, но и разжигает «Энфилд».

Эпизод с голом «МЮ» – классический Гакпо этого сезона. Пожалуй, сейчас нет более непредсказуемого игрока в плане смещений под правую. Может пробить в стиле Арьена Роббена в дальний, вырезать фирменный кросс на дальнюю штангу и даже разрезать защиту тонким пасом на ход. В этот раз усадил защитника на пятую точку.

Возвращение Гакпо на левый фланг – возможно, одно из лучших решений Слота после прихода в «Ливерпуль». Именно за ним стоят важнейшие голы.

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Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine