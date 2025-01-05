🎥 На португальском стадионе закончилась краска для рисования разметки. Работники выкрутились необычным образом

Матч второй португальской лиги между «Оливейренсе» и «Фелгейраш-1932» проходил во время непростых погодных условий. Незадолго до его старта прошел ливень и поле залило водой, появилось много грязи. Из-за этого не были видны линии, по которым ориентируются игроки и судьи.

Отменять игру не вариант, потому работники стадиона решили заправить машину для нанесения разметки и сделать все заново, но в какой-то момент у них появилась неожиданная проблема: закончилась краска.

Скорее всего, обычный состав, который можно купить в любом строительном магазине, не подходил, да и времени было в обрез. Потому решили заправить аппарат молоком.

Выкрутились, но есть вопросы к тому, как долго продержится такая смесь. Кстати, хозяева разгромно проиграли 0:3.