Представьте: вы на матче сезона, но поля не видно – лишь огромный экран. В Бразилии так и было!

Все из-за концерта местной звезды.

Главный матч сезона на домашнем стадионе, но его приходится смотреть на большом экране – суровая и в то же время комичная реальность фанатов «Палмейраса». Коснулось целой трибуны – из-за проблем с организацией.

Не успели убрать сцену после концерта – приделали экран, чтобы болельщики все равно пришли

Фанаты за воротами увидели 1:3 от «Ботафого» вот так – хотя находились в паре десятков метров от поля.

Почти как в кинотеатре! Только болельщики на такое явно не рассчитывали.

Прямо перед матчем на стадионе прошел концерт южноамериканской поп-звезды Роберто Карлоса. Конструкцию просто не успели разобрать – и решили проблему установкой огромного экрана, чтобы люди все равно пришли на сектор.

Возможно, этим болельщикам повезло больше остальных: не увидели вживую (хотя формально все-таки увидели) первое домашнее поражение с июля – 1:3 от главного конкурента, еще и с красной карточкой своего защитника. Особенно обидно для болельщиков, что теперь «Ботафого» снова лидер: перед матчем первое место удерживал именно «Палмейрас», хоть и по дополнительным показателям. Нагнали лишь за тур до этого – и тут же опустились обратно.

Для «Ботафого» ключевой отрезок сезона – на кону два титула

Выход на первое место в чемпионате Бразилии – приятное событие, но расслабляться «Ботафого» рано. Впереди финал Кубка Либертадорес: уже 30 ноября сыграют против соотечественников из «Атлетико Минейро».

В лиге тоже предстоят непростые матчи – против «Интернасьонала» и «Сан-Паулу», третьей и шестой команд. У конкурентов из «Палмейраса» календарь полегче – «Крузейро» (7-е место) и «Флуминенсе» (16-е).

Причем «Ботафого» мог оформлять титул намного раньше и еще к началу ноября оторвался на 6 очков, но трижды подряд сыграл вничью (две из них – с аутсайдерами) и растерял преимущество. У «Палмейраса» как раз три победы – этого хватило, чтобы возглавить таблицу.

Очнулись в самый важный момент и обыграли конкурента на выезде. Причем упустили разгром только на последних минутах – пропустили на 93-й, когда все уже было решено.

Осталось собраться на финальный отрезок сезона.

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