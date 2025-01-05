Дочь бывшего игрока «Челси» – популярная модель: постоянно выкладывает горячие фото

Француз Франк Лебеф провел пять лет в «Челси» и хорошо запомнился фанатам. У него 144 матча и 17 голов за клуб.

Сейчас Франку 56 лет, он уже дедушка. В 2020 году его дочь Джейд родила сына Илона.

Джейд Лебеф – популярная инфлюенсер и модель. У нее более 200 тысяч подписчиков в соцсетях.

Но отец не одобряет откровенные фото дочери. Он говорил о своих опасениях по поводу соцсетей Джейд , что это может подвергнуть ее риску и повлиять на репутацию семьи.

«Я предупреждал Джейд много раз. Она инфлюенсер, но я не могу сказать, что одобряю это», — говорил Лебеф. «Я всегда говорю ей: «Ты должна защищать себя, ты должна знать, что ты делаешь и почему».