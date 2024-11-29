Отец насторожился: Франк Лебеф не одобряет откровенные посты дочери в социальных сетях🔞

Легенда «Челси» Франк Лебеф признался, что предупредил свою дочь Джейд о ее статусе инфлюенсера. Франк опасается, что это может подвергнуть ее риску и повлиять на репутацию семьи.

Дочь чемпиона мира в составе сборной Франции 34-летняя Джейд делится весьма откровенными снимками в социальных сетях, что не может не беспокоить ее отца.

«Я предупреждал Джейд много раз. Она инфлюенсер, но я не могу сказать, что одобряю это», — заявил Лебеф на французском телешоу Chez Jordan Deluxe.

«Я всегда говорю ей: «Ты должна защищать себя, ты должна знать, что ты делаешь и почему».

«Если есть люди, которым нужны советы моей дочери, то хорошо. Но все это немного проходит мимо меня, так как я из другого поколения. Я говорю ей: «Делай, что хочешь, но помни, что твой отец хорошо известен, и ты всегда будешь дочерью Франка Лебёфа».

«Каждый раз, когда она публикует откровенное фото, то в прессе пишут: «Дочь Франка Лебёфа разделась».

«Джейд объясняет, почему она делает то, что делает, и между нами все в порядке. Мы честно говорим друг с другом об этом. Но она теперь публичный человек, а значит не может просто так делать или говорить что угодно», - считает заботливый отец.

Джейд переехала в Люксембург в 2020 году и является одним из самых популярных инфлюенсеров страны, имея 266 000 подписчиков в Инстаграм. Она замужем за французской звездой реалити-шоу Стефаном Родригесом и воспитывает сына Илона Джеймса.

Больше фото красотки Джейд можно посмотреть тут и оценить, по делу ли переживает ее именитый отец.