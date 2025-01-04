📸🎥 «Мадрид» приехал в Валенсию. Местные вновь издевались над Винисиусом, но «Реал» благодарили

Каждый выезд «Мадрида» в Валенсию становится настоящим испытанием для Винисиуса: местные болельщики его откровенно не любят, да и сам бразилец ведет себя не лучшим образом. Короче говоря, чувства у игрока и фанатов взаимные.

Игра «летучих мышей» и «королевского клуба» в 12-м туре Ла Лиги должно была состояться еще в ноябре, но ее пришлось перенести из-за ужасного наводнения, обрушившегося на Валенсию. Команды встретились лишь в новом 2025 году.

На «Месталью» Винисиус прибыл, вооружившись новой прической.

Поклонники «Валенсии» выразили бразильцу свою привязанность, когда автобус «Мадрида» только подъезжал к стадиону. Фанаты высмеяли проигрыш Вини в борьбе за «Золотой мяч» – изначально матч должен был пройти сразу после церемонии вручения награды.

Болельщики принесли с собой баннеры, на которых Вини вместо золотого держит мяч пляжный.

Заряды с призывом вручить бразильцу пляжный мяч звучали и во время матча. Если Вини на «Месталье» встретили плохо, то «Мадриду», напротив, оказали теплый прием.

Перед стартом встречи «Валенсия» поблагодарила «королевский клуб» за помощь в борьбе с последствиями наводнения: «Реал» пожертвовал миллион евро для пострадавших. Также «Мадрид» вывешивал флаг Сеньеры перед матчами с «Миланом» и «Осасуной» во время минуты молчания в память о погибших из-за катаклизма.

А вот сеньора с трогательным плакатом: «Я благодарю «Мадрид» за помощь жителям Валенсии и за Сеньеру. Спасибо!»

Такие плакаты мы одобряем.

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