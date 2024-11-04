Фан «Валенсии» рисковал жизнью во время наводнения - хотел спасти коллекцию футболок!

Число жертв наводнений в Испании достигло 205 человек, 202 из которых - в Валенсии, которая приняла на себя основной удар стихии. К пятнице в регионе все еще остаются места, куда пока не могут добраться спасатели. Это самое разрушительное стихийное бедствие в Испании за 50 лет.

Безумная история во время наводнения - болельщик «Валенсии» Хосе Понсе рисковал жизнью во время наводнения, чтобы спасти свою коллекцию футболок, которая хранилась на подземном складе.

И спас:

«Валенсия» – «Реал» перенесли из-за кошмарного наводнения. Годовая норма осадков – за несколько часов 🤯