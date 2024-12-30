🤪 Смотрим, каким безумным может быть 2025-й
А что, если все пойдет не по плану? Ведь так оно точно и будет!
Ван Дейк плюнет на все и воссоединится с Хендерсоном в «Аяксе»...
Дьокереш зачем-то уедет в «Милан»...
Трент станет новым Дани Алвесом для «Барселоны»...
Салах захочет позажигать с соотечественником в «Айнтрахте»...
Субименди станет главным баскским предателем...
Винисиус снова обидется на «Реал» и уедет к Рафинье, в «Барсу»...
Де Брюйне ринется спасать «Юнайтед» вместо МЛС, но там его ждет шок...
Вот так встреча!
Криштиану станет президентом Лиги 1, чтобы поднять ее с колен.
🇦🇷 С GOAT все понятно. А кто лучший Дед Мороз? 🎅🏼
🎁 Исполняем мечты: как бы выглядели звезды футбола, играя вместе со своими кумирами? 😍