🤪 Смотрим, каким безумным может быть 2025-й

А что, если все пойдет не по плану? Ведь так оно точно и будет!

Ван Дейк плюнет на все и воссоединится с Хендерсоном в «Аяксе»...

Дьокереш зачем-то уедет в «Милан»...

Трент станет новым Дани Алвесом для «Барселоны»...

Салах захочет позажигать с соотечественником в «Айнтрахте»...

Субименди станет главным баскским предателем...

Винисиус снова обидется на «Реал» и уедет к Рафинье, в «Барсу»...

Де Брюйне ринется спасать «Юнайтед» вместо МЛС, но там его ждет шок...

Вот так встреча!

Криштиану станет президентом Лиги 1, чтобы поднять ее с колен.

🇦🇷 С GOAT все понятно. А кто лучший Дед Мороз? 🎅🏼

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