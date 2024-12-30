🎥 После удара Влаховича Де Хеа сделал невероятный сэйв. Вот как на это отреагировал серб 😀

В новом сезоне «Ювентус» уже Тиаго Мотты за 18 туров целых одиннадцать раз сыграл вничью, не проиграв ни разу. Это уникальное достижение, но болельщики «бьянконери» явно хотят большего.

В последнем матче Серии А этого года «Юве» играл дома против «Фиорентины». Команды дважды вела в счете, но вновь потеряла очки − 2:2. Последний мяч влетел в ворота Ди Грегорио на 86-й минуте.

Еще в первом тайме «Ювентус» мог спокойно вновь выходить вперед. Душан Влахович получил мяч в штрафной, сблизился с Давидом Де Хеа и в падении пробил левой ногой. Испанец невероятным образом коснулся рукой и отвел угрозу.

Sofascore оценил удар Влаховича в 0,2 xG, а Understat − в 0,43 xG. Форвард не мог поверить, что Де Хеа вытащил его удар и перекрестился несколько раз.

Да, Душан, с такой реализацией видимо пора сходить в церковь.