🎥 На такого Пепа приятно смотреть! Эмоциональная реакция Гвардиолы на фанатские заряды в его честь

«Манчестер Сити» со счетом 2:0 обыграл «Лестер» в 19-м туре Премьер-лиги – для «горожан» это лишь вторая победа за 14 последних матчей во всех турнирах.

Для Пепа Гвардиолы игра с «Лестером» стала 500-й во главе «Ман Сити», из этих матчей подопечные каталонца одержали победу в 355 встречах. Конечно, поклонники «горожан» поддержали главного тренера любимой команды в особенный день.

После финального свистка в Лестере фанаты «Сити», приехавшие на матч из Манчестера, запели: «Скажи, что ты хочешь меня, скажи, что я тебе нужен, всегда будь моим, потому что у нас есть Гвардиола, у нас есть Гвардиола!»

Эрлинг Холанд обратил внимание тренера на фанатскую песню. Благодарный взгляд Пепа говорит о многом.

Болельщики рады, что тренер наконец выглядит счастливым:

💭 «Его тактический гений не имеет себе равных, а страсть к игре вдохновляет. Пеп Гвардиола заслуживает всей возможной преданности от болельщиков».

💭 «Это так трогательно, мне было очень грустно видеть его таким печальным и потерянным последние недели».

💭 «Я вырос в 14 милях от «Этихада». Я не знаю ни одного человека, который бы хотел, чтобы Пеп ушел. Этот тренер заслужил вечную любовь болельщиков «Сити» со всего мира».

💭 «Наконец Пеп не выглядит так, будто находится в глубокой депрессии».

💭 «По Гвардиоле видно, как для него была важна победа, а главное, поддержка фанатов. Давайте помнить то, что он сделал для этого клуба».

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