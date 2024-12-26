Ламин Ямаль сливается с дикой природой во время каникул: футболист продолжает восстановление, пока кормит тигров🐯

Ламин Ямаль наслаждается отпуском в Дубае, где в эту пятницу он сможет получить еще одну индивидуальную награду после фантастического 2024 года – Globe Soccer Awards лучшему молодому игроку.

В Эмиратах футболист расслабился, посетив парк с дикими животными, где контактировал с тиграми, змеями, медведями и обезьянами. Все под присмотром гида.

Во время посещения зоопарка на Ламине была замечена шина, защищающая его левую лодыжку, которую он травмировал. Ямаль может вновь появиться на поле в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетика» 8 января, либо уже в финале турнира, если «Барселона» в него попадет.

Финал состоится 12 января, победитель противостояния «Атлетик» - «Барселона» он сыграет с победителем матча «Реал Мадрид» - «Мальорка» в Джидде.