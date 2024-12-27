🎥 Проклятье Салаха работает? «Ливерпуль» пропустил на 6-й минуте в первом матче после рождественского поста Мо 🤯
Возможно, Мо Салах снова проклял «Ливерпуль». Футбольные фанаты шутят: после каждого рождественского поста египтянина у «красных» начинаются проблемы, теория болельщиков подкрепляется результатами мерсисайдцев.
В 2024 году Мо выложил свой традиционный пост вечером 25 декабря, почти через сутки «Ливерпуль» вышел на матч с «Лестером» и пропустил через 6 минут после стартового свистка! Туман, опустившийся на «Энфилд», добавлял мистики. Как не поверить в проклятье?
В соцсетях не утихают шутки про потустороннее вмешательство:
💭 «Гакпо не забил из этой позиции, проклятье Салаха, действительно, работает».
💭 «Так об этом рождественском проклятье Салаха все говорили?»
💭 «Рождественское проклятье Салаха, черт возьми, существует».
Мо и сам упустил несколько отличных моментов. На 17-й минуте отправил мяч на верхние трибуны «Энфилда».
Не забил на 24-й минуте.
А в концовке первого тайма попал в перекладину.
Снимать сглаз египтянина взялся Коди Гакпо, под занавес тайма голландец наконец сравнял счет.
Сумеют ли подопечные Слота снять рождественское проклятье Мо и обыграть «Лестер»?
🤯 О нет, Салах выложил рождественский пост! Останется без титула и «Золотого мяча»?
🎥 Самое теплое видео года! «Ливерпуль» показал встречу больного ребенка с любимыми футболистами ♥️
У Салаха точно лучший сезон в карьере! Есть еще доказательство – Мо обошел пять легенд АПЛ по важному показателю