🎥 Проклятье Салаха работает? «Ливерпуль» пропустил на 6-й минуте в первом матче после рождественского поста Мо 🤯

Возможно, Мо Салах снова проклял «Ливерпуль». Футбольные фанаты шутят: после каждого рождественского поста египтянина у «красных» начинаются проблемы, теория болельщиков подкрепляется результатами мерсисайдцев.

В 2024 году Мо выложил свой традиционный пост вечером 25 декабря, почти через сутки «Ливерпуль» вышел на матч с «Лестером» и пропустил через 6 минут после стартового свистка! Туман, опустившийся на «Энфилд», добавлял мистики. Как не поверить в проклятье?

В соцсетях не утихают шутки про потустороннее вмешательство:

💭 «Гакпо не забил из этой позиции, проклятье Салаха, действительно, работает».

💭 «Так об этом рождественском проклятье Салаха все говорили?»

«Я в шоке»

💭 «Рождественское проклятье Салаха, черт возьми, существует».

Мо и сам упустил несколько отличных моментов. На 17-й минуте отправил мяч на верхние трибуны «Энфилда».

Не забил на 24-й минуте.

А в концовке первого тайма попал в перекладину.

Снимать сглаз египтянина взялся Коди Гакпо, под занавес тайма голландец наконец сравнял счет.

Сумеют ли подопечные Слота снять рождественское проклятье Мо и обыграть «Лестер»?

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