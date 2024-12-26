Рэшфорд пропускает четвертый матч «МЮ» подряд. Попросили нейросеть найти форварду новый клуб

Форвард Маркус Рэшфорд четвертый матч подряд оказался вне заявки на матч «Манчестер Юнайтед». Очевидно, что Рубен Аморим недоволен формой игрока и таким образом посылает ему сигналы.

Вполне возможно, что англичанина вовсе готовят к январскому трансферу. Вряд ли Рэшфорд заинтересует большие клубы, но мы попросили нейросеть Grok подкинуть для Маркуса пару вариантов.

Новый левый вингер «Барселоны» с номером надежды всея Каталонии.

Белфаст − город пабов, баров и хорошего пива. Там Рэшфорду может понравиться.

Мощная поддержка для «Эвертона» Шона Дайча.

Есть вариант поиграть с двумя легендами − Криштиану Роналду и...

... Лионелем Месси.

Уже пробует баварские колбаски вместе с Харри Кейном.

Или может лучше на левый фланг московского «Спартака»? Нейросеть считает, что Маркус будет играть не за ромбик, а сразу за два!

Или станет 28-м номером «Зенита».

Летали на матч НБА и разозлили Гари Невилла ? Так может тогда освоишь новый вид спорта?