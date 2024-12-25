Игроки «Мадрида» отмечают Рождество! Эндрик позирует с женой, Лунин укатил в горы, к Карвахалю приехал свояк 🎅

Католический мир отмечает Рождество. Испанский футбол встал на паузу, игроки «Мадрида» смогли встретить праздник с родными.

Эндрик в парных нарядах с супругой.

Милитао восстанавливается в кругу семьи.

Родриго посетил вечеринку.

И не одну!

Куртуа отдыхает под елочкой.

Лунин отправился в горы.

Без традиционного фото с елкой не обошлось.

Карвахаль с красавицей женой.

Хоселу приехал из Катара на праздники к свояку.

С праздником всех, кто встречает Рождество в эти дни.

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