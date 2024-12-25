Игроки «Мадрида» отмечают Рождество! Эндрик позирует с женой, Лунин укатил в горы, к Карвахалю приехал свояк 🎅
Католический мир отмечает Рождество. Испанский футбол встал на паузу, игроки «Мадрида» смогли встретить праздник с родными.
Эндрик в парных нарядах с супругой.
Милитао восстанавливается в кругу семьи.
Родриго посетил вечеринку.
И не одну!
Куртуа отдыхает под елочкой.
Лунин отправился в горы.
Без традиционного фото с елкой не обошлось.
Карвахаль с красавицей женой.
Хоселу приехал из Катара на праздники к свояку.
С праздником всех, кто встречает Рождество в эти дни.
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