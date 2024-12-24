А что если...Матерацци обнимает Зидана, Месси и Роналду – лучшие друзья. Под Рождество ИИ примирил врагов в спорте
Спорт порождает не только друзей и соратников, но и непримиримых врагов. Однако перед праздниками так хочется чудес...
В итальянском издании Corriere dello Sport представили, что было бы, если после всех разногласий некоторые звезды спорта нашли бы в себе силы помириться!
В конце концов, когда, как не сейчас?
Вообще, надеюсь человечество уничтожит этот проклятый вирус, никакого добра от него ждать не следует