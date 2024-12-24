А что если...Матерацци обнимает Зидана, Месси и Роналду – лучшие друзья. Под Рождество ИИ примирил врагов в спорте

Спорт порождает не только друзей и соратников, но и непримиримых врагов. Однако перед праздниками так хочется чудес...

В итальянском издании Corriere dello Sport представили, что было бы, если после всех разногласий некоторые звезды спорта нашли бы в себе силы помириться!

В конце концов, когда, как не сейчас?

Нассер Аль-Хелайфи и Килиан Мбаппе

Даниэле де Росси и владелец "Ромы" Дэн Фридкин

Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес

Марко Матерацци и Зинедин Зидан