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А что если...Матерацци обнимает Зидана, Месси и Роналду – лучшие друзья. Под Рождество ИИ примирил врагов в спорте

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Спорт порождает не только друзей и соратников, но и непримиримых врагов. Однако перед праздниками так хочется чудес...

В итальянском издании Corriere dello Sport представили, что было бы, если после всех разногласий некоторые звезды спорта нашли бы в себе силы помириться!

В конце концов, когда, как не сейчас?

Нассер Аль-Хелайфи и Килиан Мбаппе
Даниэле де Росси и владелец "Ромы" Дэн Фридкин
Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес
Марко Матерацци и Зинедин Зидан
Криштиану Роналду и Лионель Месси

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logoНассер Аль-Хелайфи
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logoРомелу Лукаку
logoДаниэле де Росси
Дэн Фридкин