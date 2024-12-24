🎥 «Он вам не помощник Санты!» Амориму пришлось отвечать на вопрос про Рождество – фанаты хвалят тренера и ругают прессу 😡

В 17-м туре Премьер-лиги «Борнмут» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. «Красные дьяволы» уступили в трех из четырех последних матчах чемпионата, у команды лишь одна победа – над «Ман Сити».

За девять матчей при Рубене Амориме манкунианцы пропустили 17 голов, за 18 игр до назначения нового тренера в ворота «дьяволов» забили 20 мячей.

После 17-ти туров «МЮ» занимает 13-ю строчку турнирной таблице, набрав 22 очка. Последний раз манкунианцы находились во второй половине таблицы чемпионата к католическому Рождеству в сезоне-1989/90.

В 2024 году команде осталось провести еще два матча. На пресс-конференции перед встречей с «Вулверхэмптоном» у Аморима спросили, как он относится к английской традиции проведения матчей в праздничные дни. Рубен признался, что ему нет дела до праздников:

«Ребят, я просто хочу победить. Мне нет дела до Рождества, меня ничего не волнует. Я сфокусирован на следующем матче, нам нужно победить. Это [боксинг дэй] хорошо для фанатов, а мы подстроимся. Мы находимся в привилегированном положении, мы сможем сыграть в боксинг дэй, чтобы доставить радость болельщикам. Мы очень хотим победить».

Болельщикам ответ тренера понравился, а вопрос журналиста – нет:

💭 «Аморим сосредоточен на главном! Он нацелен на победу, ни на что не отвлекается, это правильный подход».

💭 «В нем видна жажда побед. Ему точно не плевать на этот клуб, с таким отношением результаты еще придут».

💭 «Журналисты – идиоты. Аморим – футбольный тренер, он не маленький помощник Санты и не какой-то идиот, делающий новости для СМИ, черт возьми! Конечно, он хочет победить, ему нет дела, будет это в Рождество или нет».

💭 «Самое важное из его слов – это то, что он хочет принести счастье болельщикам и что игроки находятся в привилегированном положении, так что в любом случае проблем с игрой в боксинг дэй возникнуть не должно».

💭 «Привилегированный. Наконец-то тренер «МЮ» использует правильное слово, чтобы донести до игроков суть того, что они должны чувствовать, будучи частью этого клуба».

💭 «Что, черт возьми, происходит? Что за идиотские вопросы про Рождество? Дайте этому человеку сосредоточиться на футболе! Аморим дал отличный ответ. Мой тренер думает только о победе».

А как вам ответ Рубена?

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