Когда проблемы не только с результатами: протечка на пресс-конференции Рубена Аморима олицетворяет нынешнее положение клуба😥

Пресс-конференция Рубена Аморима после матча «Манчестер Юнайтед» с «Борнмутом» олицетворяла нынешнее затруднительное положение клуба. «Юнайтед» проиграл дома со счетом 0:3.

«МЮ» потерпел уже семь раз в Премьер-лиге в этом сезоне, и даже несмотря на недавнюю победу в дерби, команда все еще не показывает признаков улучшения под руководством Аморима.

Португальский тренер пообщался со СМИ после второго подряд поражения в АПЛ, но конференция была отложена из-за протечки потолка.

Журналист Сэмюэл Лакхерст из Manchester Evening News поделился кадрами капающей воды с потолка.

Саймон Стоун из BBC сообщил, что ему пришлось сменить место, чтобы его не залило:

«Течь с потолка в конференц-зале для СМИ во время пресс-конференции Рубена Аморима. Вода капала на первый ряд журналистов. Мне пришлось сменить место».

У «МЮ» были похожие проблемы с крышей «Олд Траффорд» всякий раз, когда шел сильный дождь.