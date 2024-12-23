Когда проблемы не только с результатами: протечка на пресс-конференции Рубена Аморима олицетворяет нынешнее положение клуба😥
Пресс-конференция Рубена Аморима после матча «Манчестер Юнайтед» с «Борнмутом» олицетворяла нынешнее затруднительное положение клуба. «Юнайтед» проиграл дома со счетом 0:3.
«МЮ» потерпел уже семь раз в Премьер-лиге в этом сезоне, и даже несмотря на недавнюю победу в дерби, команда все еще не показывает признаков улучшения под руководством Аморима.
Португальский тренер пообщался со СМИ после второго подряд поражения в АПЛ, но конференция была отложена из-за протечки потолка.
Журналист Сэмюэл Лакхерст из Manchester Evening News поделился кадрами капающей воды с потолка.
Саймон Стоун из BBC сообщил, что ему пришлось сменить место, чтобы его не залило:
«Течь с потолка в конференц-зале для СМИ во время пресс-конференции Рубена Аморима. Вода капала на первый ряд журналистов. Мне пришлось сменить место».
У «МЮ» были похожие проблемы с крышей «Олд Траффорд» всякий раз, когда шел сильный дождь.
Ведь он же сэкономил на всем на чем было можно это сделать.
Деньги есть точно.