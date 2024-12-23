Кубарси составил каталонскую дрим-тим. Фанаты удивились отсутствию некоторых игроков

Молодой защитник «Барселоны» Пау Кубарси стал гостем клубного телевидения. На нем он признался, что считает Лионеля Месси величайшим игроком в истории, а затем составил собственную дрим-тим из игроков каталонского клуба.

Вот как она выглядит: Вальдес; Куман, Пике, Пуйоль; Кройфф, Хави, Бускетс, Иньеста; Роналдиньо, Роналдо, Месси.

Кубарси решил охватить сразу несколько поколений игроков и показать, что неплохо знает клубную историю. Он даже включил Роналдо, который, возможно, более известен по игре за «Мадрид» и «Интер», хотя в «Барселоне» был очень хорош.

Но не все фанаты остались довольны таким выбором:

💭«В этом списке обязательно должен быть Дани Алвес».

💭«Нет Неймара? Кубарски − маленький ребенок».

💭«Он знает, что Тер Стеген очень слаб».

💭«Поменяй Роналдо на Суареса».

💭«Тер Стеген лучше Вальдеса, Неймар − Роналдиньо (потому что его топ-уровень был не так долог), Суарес − Роналдо. Остальное прекрасно!»

А с какими позициями в команде мечты Кубарси не согласны вы? Пишите в комментариях.