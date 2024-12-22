Любовь к родине победила! Южнокорейских фанатов «МЮ» свел с ума гол Сон Хын Мина с углового

Четвертьфинал Кубка лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» (4:3) стал фестивалем вратарских ошибок . Большая часть мячей оказалась в воротах не без содействия Форстера и Байындыра.

Один из голов стал трагедией для Лисандро Мартинеса : защитник подгонял Сон Хын Мина перед угловым, после чего южнокореец шикарно закрутил мяч в ворота, оформив «сухой лист». Вот как этот шедевр выглядел с бокового сектора.

Два болельщика «Манчестер Юнайтед» из Южной Кореи во время игры любимой команды вели трансляцию на одном из сервисов. Парни подготовились: надели майки «Юнайтед», поставили рамку с футболкой Бруну Фернандеша. Но их болельщицкие чувства к «манкунианцам» сильно пошатнулись, когда забил Сон Хын Мин.

На самом деле, парень слева − болельщик «Тоттенхэма». Почему он надел мерч «Юнайтед»? Он заметил закономерность, что когда на нем форма «шпор», то его команда проигрывает. Таким образом фанат решил избавиться от «проклятия». А вот его сосед − стопроцентный болельщик «МЮ».