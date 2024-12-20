🤯 Авторитетный журналист раскрыл подробности о царапинах на лице Гвардиолы. Похоже, Пепа довел Кайл Уокер

После поражения от «Фейеноорда» в Лиге чемпионов Пеп Гвардиола появился перед журналистами с несколькими царапинами на лице. Тогда тренер «Сити» заявил, что хотел причинить себе вред.

Гийом Балаге, авторитетный журналист, написавший книгу о Гвардиоле, подробнее рассказал о царапинах на лице каталонца:

«Может, вы помните, что он иногда почесывает голову. Не знаю точно, почему, но это жест, который он обычно делает, когда нервничает. В тот день один из его ногтей был особенно острым, и он случайно поцарапал себе нос.

Если вы помните, он начал игру с пластырем на носу, потому что за день до этого у него был спор, обычный футбольный спор о позиции, с Кайлом Уокером. Он просто разнервничался и поцарапал нос, прямо в кабинете рану прикрыли пластырем. А уже после игры он начал чесать голову, нервничать, напрягаться, после его пресс-конференции помощник прислал Пепу фото с вопросом: «Что у тебя на голове?» На фото уже были видны следы.

Пеп посмотрел на фотографию, а после пресс-конференции пошел в тренерскую, и в его голове не осталось мыслей – все исчезло. Это был один из случаев, когда он сомневался в себе. Знаете, Пеп часто в себе сильно сомневается, так было всегда. Просто ему нужна человеческая поддержка».

У «Манчестер Сити» одна победа в семи последних матчах Премьер-лиги, команда отстает от «Ливерпуля» на девять очков, при этом у мерсисайдцев есть игра в запасе. В Лиге чемпионов «горожане» набрали восемь очков после шести матчей, подопечные Гвардиолы занимают 22-е место в общей таблице турнира.

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