Салах - не просто гений. Его пора сравнивать с Месси 🙇

Мохамед Салах - главный фаворит на «Золотой мяч» по состоянию на декабрь. «Ливерпуль» выносит всех не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов. Египтянин - главное действующее лицо «скаузеров».

А теперь более глубокая статистика: с августа 2017-го (дебют Салаха в «Ливерпуле») лишь три игрока отдали больше голевых передач в топ-5 лиг Европы.

1) Кевин де Брюйне - 132.

2) Томас Мюллер - 118.

3) Лионель Месси - 108.

4) Мохамед Салах - 100.

Но если два лидера специализируется на создании, то для Салаха это второстепенная задача.

Как думаете, заслужил ли египтянин сравнений с Месси и Роналду?