Слово капитана: смотрим, кого поддержали лидеры национальных сборных😲
Звезда «Мадрида» Винисиус выиграл трофей ФИФА «The Best», за победителя голосовали тренеры, болельщики, журналисты и капитаны национальных сборных.
Уже известно, как проголосовал Лионель Месси – его выбор многим показался неожиданным. Именно поэтому мы решили посмотреть на выбор и других капитанов национальных команд.
Рияд Марез, капитан сборной Алжира и бывший игрок «Манчестер Сити», поддержал своих:
1 Родри
2 Винисиус
3 Эрлинг Холанд
Лидер сборной Марокко Ашраф Хакими не мог не проголосовать за закадычного приятеля.
1 Килиан Мбаппе
2 Винисиус
3 Родри
Выбор капитана сборной Египта Мохамеда Салаха выглядит интересно:
1 Винисиус
2 Родри
3 Дани Карвахаль
Харри Кейн не мог не включить в тройку соотечественника – и совершенно заслуженно.
1 Родри
2 Джуд Беллингем
3 Винисиус
Капитан немецкой национальной команды Йозуа Киммих тоже поддержал своих:
1 Родри
2 Тони Кроос
3 Флориан Вирц
Капитан португальцев Криштиану Роналду не голосовал, отдав это право Бернарду Силве:
1 Родри
2 Винисиус
3 Эрлинг Холанд
А капитан Словении Ян Облак поддержал соседей по Мадриду:
1 Родри
2 Дани Карвахаль
3 Тони Кроос