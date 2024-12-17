Слово капитана: смотрим, кого поддержали лидеры национальных сборных😲

Звезда «Мадрида» Винисиус выиграл трофей ФИФА «The Best», за победителя голосовали тренеры, болельщики, журналисты и капитаны национальных сборных.

Уже известно, как проголосовал Лионель Месси – его выбор многим показался неожиданным. Именно поэтому мы решили посмотреть на выбор и других капитанов национальных команд.

Рияд Марез , капитан сборной Алжира и бывший игрок «Манчестер Сити», поддержал своих:

1 Родри

2 Винисиус

3 Эрлинг Холанд

Лидер сборной Марокко Ашраф Хакими не мог не проголосовать за закадычного приятеля.

1 Килиан Мбаппе

2 Винисиус

3 Родри

Выбор капитана сборной Египта Мохамеда Салаха выглядит интересно:

1 Винисиус

2 Родри

3 Дани Карвахаль

Харри Кейн не мог не включить в тройку соотечественника – и совершенно заслуженно.

1 Родри

2 Джуд Беллингем

3 Винисиус

Капитан немецкой национальной команды Йозуа Киммих тоже поддержал своих:

1 Родри

2 Тони Кроос

3 Флориан Вирц

Капитан португальцев Криштиану Роналду не голосовал, отдав это право Бернарду Силве:

1 Родри

2 Винисиус

3 Эрлинг Холанд

А капитан Словении Ян Облак поддержал соседей по Мадриду:

1 Родри

2 Дани Карвахаль

3 Тони Кроос