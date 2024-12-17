⚡ А знаете, как проголосовал Месси на премии The Best? Сейчас ох... охните 😨

Винисиус стал лучшим игроком 2024 года по версии FIFA.

И поскольку лауреата награды выбирали футболисты, любопытно узнать, как проголосовал Лионель Месси. Кстати, сам аргентинец сумел забраться в топ-6. Для сравнения: на «Золотой мяч» он не попал даже в число номинантов.

Топ-3 аргентинца получилось неожиданным:

1) Ламин Ямаль («Барселона»);

2) Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»);

3) Винисиус («Реал Мадрид»).

Фанаты недовольны отсутствием Лаутаро Мартинеса и Родри.

💭 «Он не голосовал за Лаутаро Мартинеса, но дал интервью, сказав, что Лаутаро заслуживает быть лучшим в мире. Лол».

💭 «Голосует за «Ямаля» из-за Евро, но игнорирует остальные 11 месяцев».

💭 «Без Лаутаро, ахаха».

💭 «Где Родри?»

💭 «Родри?»