Кукурелья прощупывает пределы мерзости. Защитник «Челси» наткнулся на соперника, упал и развязал драку двух команд

В матче очередного тура АПЛ «Челси» дома обыграл (2:1) одну из самых удивительных команд этого сезона – «Брентфорд». Парни Томаса Франка абсолютно прекрасны дома, но настолько же ужасны в гостях.

Один из мячей забил Марк Кукурелья, который в последнее время демонстрирует на поле довольно спорные футбольные качества. В игре с «Тоттенхэмом» он привез два гола , свалив все на бутсы, а с «Брентфордом» мерзко симулировал, спровоцировав драку и получив затем красную карточку.

Испанец схватил игрока гостей за руку, а потом сделал вид, что его ударили. Пока Кукурелья валялся на газоне, игроки обеих команд устроили заварушку.

Правда, не все: Коул Палмер и Джейдон Санчо о чем-то мило беседовали .

В соцсетях стало вирусным еще одно видео, в котором хавбек «Брентфорда» Йоан Висса не без помощи рук борется на фланге с Кукурельей (он тоже их использует). Защитник «Челси» проигрывает, но у конголезца не получается навес.