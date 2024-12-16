Рюдигер узнал результат матча «Барселона» – «Леганес»: красноречивая реакция игрока «Реала» завирусилась в сети😅

В минувшие выходные «Реал Мадрид» неожиданно потерял очки в Ла Лиге, сыграв вничью на выезде с «Райо Вальекано» (3:3).

Команда Карло Анчелотти пропустила быстрый гол на 4-й минуте встречи, за ним последовал еще один точный удар хозяев на 36-й минуте, после чего «сливочные» ответили тремя мячами подряд и вышли вперед благодаря голам Вальверде, Беллингема и Родриго, однако не смогли удержать преимущество. На 64-й минуте «Райо» сравнял, и у «Реала» не получилось снова изменить счет на табло.

После 17 туров чемпионата Испании у «Мадрида» 37 очков и упущенная возможность выбиться в лидеры.

Неожиданный подарок команде Карло Анчелотти преподнесла в выходные «Барселона» – каталонцы уступили у себя дома «Леганесу» (0:1), идущему на 15-м месте в чемпионате. Теперь у команды Флика 38 очков после 18 матчей.

Результат «сине-гранатовых» оказался неожиданным даже для игроков «Мадрида». В сети завирусилась реакция Антонио Рюдигера на поражение «Барсы».

Посмотрим, получится ли у «сливочных» воспользоваться осечкой непримиримых соперников. В следующем туре «Барселона» встретится с идущим вторым в Ла Лиге «Атлетико», а «Реалу» предстоит игра с «Севильей».