📹Винисиус упал в штрафной, а Анчелотти требовал пенальти. На самом деле, на вингере фолил игрок «Мадрида»

Очередной матч Ла Лиги с участием «Мадрида» завершился скандалом. Команда Анчелотти сыграла вничью с «Райо Вальекано» (3:3), а виноват оказался главный судья Хуан Мартинес Мунуэра. На 76-й минуте Винисиус Жуниор упал в штрафной соперника, а арбитр не купился на этот трюк.

«После просмотра повтора пенальти кажется мне совершенно очевидным», – отметил главный тренер «Реала» Карло Анчелотти по окончании матча.

В пенальти поверил даже главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес. Видимо он, как и Анчелотти, видел тот же повтор.

«Я не люблю врать и думаю, что Мумин пнул его [Винисиуса]. Я всегда стараюсь быть честным, и когда я это увидел, то сказал, что свисток может быть, но может и не быть. Это деликатные эпизоды, с ВАР нужно быть предельно осторожным»

Их поддержал экс-судья Ла Лиги Эдуардо Иттуральде Гонсалес.

«Пенальти очевидный, ВАР должен был предупредить главного судью. Но и Винисиуса следовало удалить к тому моменту [за резкую реакцию на решение Хуана Мартинеса Мунуэры]. Рефери сбила с толку нога Беллингема. Футболист «Райо» пытался выбить мяч, но снес Винисиуса».

По классике все ждали, как отреагирует на произошедшее «Реал Мадрид ТВ» и официальный сайт клуба, и они не сплоховали: скандал, явный фол, все куплено на деньги Негрейры.

«На 75-й минуте случился самый скандальный эпизод матча. Винисиус был явно сбит в штрафной площади Мумином, но ни Мартинес Мунуэра не назначил пенальти, ни работавший на ВАР Гонсалес Фуэртес не вмешался в игру», − написали на сайте.

«Опять катастрофическое судейство, при котором не назначили два очевидных пенальти. Первый – за толчок Гюлера, второй — за удар ногой Винисиуса. Бразилец просил показать их игроку желтую. Но угадаете ли, кому Мартинес Мунуэра показал желтую? Винисиусу, который пропустит следующий матч из-за перебора карточек. Это нас утомляет. Пахнет жареным. Теряются два очка.

Мунуэра снова допустил очень серьезные ошибки и всегда в одну сторону. В матче, который закончился 3:3, эти два момента решающие. Это тенденция – судить всегда в одну и ту же сторону. Вот что происходит в этой грязной лиге Негрейры», − а это уже реакция клубного ТВ.

Как все было на самом деле

По интернету сразу распространили стоп-кадр, на котором видно, как нога Мумина, игрока «Райо Вальекано», явно врезается в щиток Винисиуса Жуниора. По нему как будто очевидно, что это пенальти, следовательно, судейская ошибка.

Но если замедлить и пересмотреть повтор, то на нем видно, как на бразильце фолит... Джуд Беллингем. Именно хавбек «Мадрида» первым попадает по ноге партнера по клубу. Вингеру «сливочных» достаточно легкого касания, чтобы знать, что делать дальше.

Особенное это видно в динамике, на повторе, который на видео показали в конце. Это значит, что все претензии «Мадрида», Анчелотти и самого Винисиуса можно адресовать Беллингему.

📸 Винисиус и судьи вновь в центре внимания. Вингер схватил глупую желтую, а «Мадрид» лишили пенальти – фанаты «Барсы» видят в этом заговор