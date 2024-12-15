«Реал» подарил Иньесте футболку клуба с его фамилией – чего? Красиво проводили Андреаса в матче легенд в Токио

«Барселона» и «Реал» провели матч легенд в Японии.

За «Барселону» сыграли бывшие футболисты команды Хави, Андрес Иньеста и Рафаэль Маркес. Да, Хави и Иньеста снова сыграли вместе.

Самый легендарный момент матча: «Реал» подарил Иньесте футболку мадридского клуба с его фамилией. В честь завершения карьеры легенды.

Также в матче приняли Ривалдо, Боян Кркич, Хавьер Савиола, Людовик Жюли, Адриано, Гаиска Мендьета и другие.

«Барса» выиграла 2:1 на последней минуте благодаря автоголу, а передачу делал как раз Иньеста.

Его семья была на игре: