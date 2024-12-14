📸🎥 «Ливерпуль» навестил тяжело больных детей в госпитале. Игроков ждала милая встреча с юным фанатом «Рексхэма»

Одна из самых теплых традиций «Ливерпуля» – поздравление тяжелобольных детей с приближающимися праздниками. Каждый год перед Рождеством мерсисайдцы посещают детскую больницу Alder Hey, чтобы поддержать маленьких пациентов.

В этом году игроки «Ливерпуля» впервые прибыли в госпиталь во главе с Арне Слотом.

«Для нас быть здесь и иметь возможность заставить этих детей улыбнуться – это такое хорошее дело. Я знаю, что это приятный сюрприз для всех них. Alder Hey – это потрясающая больница с потрясающими сотрудниками. То, что сотрудники больницы находятся рядом с людьми, которые борются, и особенно с детьми, – это невероятно. Я испытываю к ним большое уважение», – делится Ван Дейк.

Арне Слот тоже благодарит врачей: «Особенно приятно видеть людей, которые так сильно хотят помочь пациентам, врачи хотят сделать так, чтобы детям было максимально комфортно.

Мы думаем, что делаем что-то особенное или важное, но это не так. Если вы приедете в такое место, как эта больница, то увидите, что на самом деле важно в этой жизни».

Джилл Кеннеди, представитель Alder Hey, благодарит клуб за постоянную поддержку:

«Рождественский визит «Ливерпуля» – это настоящее событие в нашем календаре и такой веселый и волнующий день для наших пациентов, семей и персонала. Создание особых воспоминаний очень важно, особенно в это время года.

Провести Рождество в больнице может быть тяжело для многих наших детей, молодых людей и их семей, поэтому возможность встретиться с некоторыми из любимых игроков приносит много счастья и широких улыбок. Я хотела бы поблагодарить «Ливерпуль» за их постоянную поддержку».

А вот Арчи, один из пациентов, был бы рад, если бы к нему заглянули Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, ведь мальчишка обожает родной «Рексхэм», это видно даже по его палате!

Когда Кертис Джонс зашел в палату к Арчи, игрок пошутил: «О, тут у нас будет тяжелая работа! Постараемся сделать тебя нашим фанатом!»

«Я нервничал немного, но было очень, очень хорошо. Мне понравилось. Круче всех был Ван Дейк. Да, Ван Дейк!» – делится Арчи впечатлениями от встречи с мерсисайдцами.

Ребенок лечится от редкой формы рака – миелоидной саркомы. Мама хвалит сына за стойкость и радостно отмечает, что борьба со страшной болезнью не отняла у Арчи его дерзкий характер.

Полное видео о посещении больницы можете посмотреть здесь .

Спасибо «Ливерпулю» за такие важные инициативы.

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