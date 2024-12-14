😡 «Он вообще знает, как играть в футбол?» Фанаты «Ливерпуля» нашли виновника неудачи с «Фулхэмом»
«Ливерпуль» вновь оступился в АПЛ. На этот раз «скаузеры» не сумели одолеть «Фулхэм».
Более того, красные были близки к поражению. Лондонцы вели в счете вплоть до 86-й минуты, когда Диогу Жота сравнял счет.
Но болельщиков больше беспокоит второй пропущенный гол.
Фанаты уже нашли козла отпущения.
💭 «Я не знаю, что случилось с Джареллом летом, но это не тот игрок, которого мы видели в прошлом сезоне. Он лажает каждые 10 минут».
💭 «Куанса абсолютно ужасен в этом сезоне».
💭 «Черт возьми, когда Конате вернется? Я больше не смогу смотреть на Куанса».
💭 «Джарелл вообще знает, как играть в футбол? Что я смотрю?»
Любопытно, что куда меньшей критике подвергся Трент Александер-Арнолд, полностью проваливший эпизод.
Конате слишком травматичный, Куанса не тянет, ему бы в аренду съездить.
Опорник нужен для ротации, ибо Эндокринолог Слот вообще не доверяет
"Любопытно, что куда меньшей критике подвергся Трент Александер-Арнолд, полностью проваливший эпизод." - он ничего не проваливал, он успел вернуться в свою зону, хотя был черт знает где. Это прямо на первом скрине видно.