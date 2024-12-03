📸🎥 «Ливерпуль» сдержал обещание перед больным ребенком. Мальчик вывел игроков на матч с «Сити»
Шестилетний Айзек получил волшебный подарок от любимого клуба! Ребенок, страдающий от редкого синдрома, посетил базу «Ливерпуля», где встретился с игроками и тренерским штабом мерсисайдцев.
В конце экскурсии Ван Дейк и Салах пообещали Айзеку, что он вместе с другими детьми выведет футболистов «красных» на матч с «Ман Сити».
«Ливерпуль» сдержал свое слово, в назначенный день Айзек прибыл на «Энфилд». Перед выходом на поле мальчик в компании сверстников приветствовал подопечных Слота.
Во время предматчевой разминки к Айзеку подошел поболтать Кертис Джонс.
А на поле мальчишка выходил за руку с капитаном.
Дети немного погоняли мяч вместе с Ван Дейком, Айзек на видео самый маленький. После воспитатель Вирджил мило собрал ребят для совместного фото. Посмотрите, как малышня бежит за кэпом.
Настоящее счастье.
«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» со счетом 2:0. Болельщики в соцсетях шутят, что Айзека нужно просить выводить игроков на каждый домашний матч, ведь мальчик определенно приносит мерсисайдцам удачу.
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