📸🎥 «Ливерпуль» сдержал обещание перед больным ребенком. Мальчик вывел игроков на матч с «Сити»

Шестилетний Айзек получил волшебный подарок от любимого клуба! Ребенок, страдающий от редкого синдрома, посетил базу «Ливерпуля», где встретился с игроками и тренерским штабом мерсисайдцев.

В конце экскурсии Ван Дейк и Салах пообещали Айзеку, что он вместе с другими детьми выведет футболистов «красных» на матч с «Ман Сити».

«Ливерпуль» сдержал свое слово, в назначенный день Айзек прибыл на «Энфилд». Перед выходом на поле мальчик в компании сверстников приветствовал подопечных Слота.

Во время предматчевой разминки к Айзеку подошел поболтать Кертис Джонс.

А на поле мальчишка выходил за руку с капитаном.

Дети немного погоняли мяч вместе с Ван Дейком, Айзек на видео самый маленький. После воспитатель Вирджил мило собрал ребят для совместного фото. Посмотрите, как малышня бежит за кэпом.

Настоящее счастье.

«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» со счетом 2:0. Болельщики в соцсетях шутят, что Айзека нужно просить выводить игроков на каждый домашний матч, ведь мальчик определенно приносит мерсисайдцам удачу.

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