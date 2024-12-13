«Одноногий ныряльщик» и «один из лучших вингеров в истории». Фанаты поспорили, кто лучше – Роббен или Салах

Популярный аккаунт nocontextfooty запостил картинку с невинным вопросом и запустил большую волну споров. Авторов заинтересовало, кто лучше: играющий за «Ливерпуль» Мохамед Салах или уже завершивший карьеру Арьен Роббен?

Родная для обоих игроков позиция − правый вингер. Роббен действовал в слегка другой манере, чем Салах: нидерландец предпочитал смещения и дальние удары, тогда как египтянин врывания и игру в штрафной.

За всю карьеру Арьен Роббен сыграл в 614 матчах (43 126 минут), в которых забил 209 мячей и отдал 165 передач. У Мохамеда Салаха уже больше игр − 623 (47 285 минут), больше голов − 304, но меньше ассистов − 151.

Вот что писали болельщики в комментариях:

💭«Репутация Роббена до выхода на пенсию: любитель больших матчей, ныряльщик, однобокий, отказывается пасовать, часто травмирующийся, немного угрюмый, одноногий.

После ухода: если зайти в интернет, входит в число пяти лучших вингеров в истории футбола».

💭«Удивительно, как Роббену удалось изменить свою репутацию. Нужно было смотреть футбол в то время, чтобы знать, как его называли».

💭«При всем уважении к Мо Салаху, невозможно увидеть расцвет обоих игроков своими глазами и прийти к выводу, что Роббен не лучший игрок».

💭«Роббен и Рибери − самые переоцененные вингеры всех времен».

💭«Боже, разговоры об ушедших на пенсию игроках просто ошеломляют. Салах, безусловно, лучше».

💭«Еще одно доказательство того, что люди не умеют отличать действующих игроков от старых легенд. Роббен даже и близко не находится на одном уровне с Салахом».

💭«Салах с огромным отрывом».

А кого бы вы назвали лучшим игроком − Роббена или Салаха? Пишите в комментариях.