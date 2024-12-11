🎥 Дженнаро Гаттузо за 10 тысяч евро сбрил бороду – впервые за 22 года! Теперь итальянца не узнать

Легендарный Дженнаро Гаттузо сейчас тренирует «Хайдук». В сентябре команда в дерби обыграла «Динамо» Загреб, за победу над принципиальным соперником итальянец подарил всем членам клуба по айфону.

Одной из главных фишек образа Рино давно стала борода, без нее легенду узнать тяжеловато. Все же ради благотворительности Гаттузо решил пожертвовать даже своей главной изюминкой. Три недели назад тренер заявил прессе, что если благотворительный фонд Bradata aukcija, занимающийся борьбой с раком простаты, соберет 10 тысяч евро, он впервые за 22 года побреется.

Что ж, в начале декабря фонд отчитался о том, что необходимая сумма собрана. Гаттузо свое слово, разумеется, сдержал.

Не узнать!

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